أول ردات الفعل من داخل المستوطنات الإسرائيلية بعد الهجوم الإيراني

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى مشاهد لرعب المستوطنين الإسرائيليين بعد إعلان إيران هجومها على إسرائيل.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إيران أطلقت أيضا صواريخ كروز باتجاه إسرائيل وستصل قبل المسيرات، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات، مضيفا أننا مستعدون دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة ونتعاون مع الولايات المتحدة في ذلك.