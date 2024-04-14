وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إيران أطلقت أيضا صواريخ كروز باتجاه إسرائيل وستصل قبل المسيرات، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات، مضيفا أننا مستعدون دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة ونتعاون مع الولايات المتحدة في ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ردات الفعل من داخل المستوطنات الإسرائيلية بعد الهجوم الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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