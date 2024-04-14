الغرب يندد بالهجوم الإيراني ويعتبره عملا متهورا

أعلن البيت الأبيض السبت أن هجوم إيران بمسيرات على إسرائيل سيستغرق على الأرجح ساعات عدة، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: "الأرجح أن يستغرق هذا الهجوم بضع ساعات"، مضيفة أن "الولايات المتحدة ستقف إلى جانب شعب إسرائيل وستدعم دفاعه في وجه هذه التهديدات الايرانية"، وفق فرانس برس.

من جهته ندد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالهجوم الايراني "المتهور" بواسطة مسيرات وصواريخ على إسرائيل، مؤكداً أن بريطانيا "ستواصل الدفاع عن أمن اسرائيل".

وقال سوناك في بيان: "إلى جانب حلفائنا، نعمل في شكل حثيث على ضمان استقرار الوضع والحؤول دون تصعيد إضافي. لا أحد يريد أن يرى إراقة مزيد من الدماء".

كما أضاف أنه يدين بأشد العبارات "الهجوم المتهور" لإيران على إسرائيل، مردفاً أن "هذه الضربات تهدد بتأجيج التوترات وزعزعة استقرار المنطقة. لقد أظهرت إيران مرة أخرى أنها عازمة على نشر الفوضى في محيطها".

كذلك أكد أن بريطانيا "ستواصل الدفاع عن أمن إسرائيل وأمن جميع شركائنا الإقليميين، بما في ذلك الأردن والعراق".

من جانبه شدد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه عبر منصة "إكس" أن بلاده تدين الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وكتب الوزير أن "إيران عبر قرارها تنفيذ هذا العمل غير المسبوق، إنما تتجاوز عتبة جديدة في أفعالها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار وتجازف بحصول تصعيد عسكري"، مضيفاً أن "فرنسا تكرر تمسكها بأمن إسرائيل وتؤكد تضامنها" معها.

بدوره أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر منصة "إكس" أن الاتحاد "يدين بشدة" هجوم ايران على إسرائيل، مندداً بـ"تصعيد غير مسبوق" و"تهديد خطير للأمن الإقليمي".

وقال بوريل إن "الاتحاد الاوروبي يدين الهجوم الايراني غير المقبول على اسرائيل. إنه يشكل تصعيداً غير مسبوق وتهديداً خطيراً للأمن الإقليمي".