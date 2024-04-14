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عاجل..السلطات الإيرانية تنفي إغلاق المجال الجوي فوق طهران

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ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة فارس نقلا عن مسؤول في إدارة مطار طهران للرحلات الداخلية، أن رحلات الطيران تسير في سماء طهران وقرار منع الطيران يخص طائرات النقل والتدريب فقط.

ونفى المسؤول افيراني صحة التقارير التي تحدثت في وقت سابق عن إغلاق المجال الجوي فوق العاصمة طهران، وذلك على خلفية بدء هجوم إيراني بعشرات الطائرات المسيرة على إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت، عن بدء تنفيذ هجوم واسع بالطائرات المسيرة ضد أهداف في إسرائيل.

في هذه الأثناء أكد الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت طائرات بدون طيار من أراضيها باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطائرات القادمة والمغادرة خوفا من شن هجوم إيراني محتمل.

كذلك أعلنت السلطات العراقية مساء السبت إغلاق مجال البلاد الجوي وتوقف حركة الملاحة الجوية، إثر إطلاق عشرات الطائرات المسيرة من إيران باتجاه إسرائيل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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