انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المزة بالعاصمة دمشق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مصدر في قيادة شرطة دمشق أن صوت الانفجار الذي سمع في منطقة المزة بدمشق ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة في ساحة الهدى، وأشار المصدر إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة نوع "جيب" سوداء اللون في ساحة الهدى بالقرب من أحد المطاعم في المنطقة.

وأشاروا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات دون ورود معلومات حتى اللحظة عن وجود خسائر بشرية، فيما لم يعرف من المستهدف والذي لم يكن يتواجد داخل سيارته وقت حدوث الإنفجار.

وأكدوا أن صوت الانفجار تسبب في حالة من الرعب الشديد بين المدنيين في المنطقة بعد توارد أنباء عن سبب الصوت الذي سمع بأنه نتيجة قصف إسرائيلي جديد على منطقة المزة في دمشق.