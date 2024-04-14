مسيرات تجوب الطرقات في لبنان احتفالا بالرد الإيراني على اسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت فجر اليوم الأحد، مسيرات سيارة تجوب الطرقات، وسط اجواء احتفالية بالرد الايراني على إسرائيل.

وأظهرت الفيديوهات سيارات ودراجات نارية تجوب في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، حاملة أعلام حزب الله، على وقع أناشيد الحزب.

ومساء يوم السبت، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا.

كما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر إطلاق الموجة الأولى من الصواريخ الباليستية الإيرانية على أهداف في عمق إسرائيل.