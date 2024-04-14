خلال فصل الصيف.. "الزراعة" تحذر من أخطاء كارثية تؤدي لتساقط ثمار الفاكهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

حذر الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، مزارعي الخضروات والفاكهة من بعض الأخطاء التي يرتكبها البعض خلال فصل الصيف والتي تؤدي إلى تساقط ثمار الفاكهة والخضروات وذبول ساقها خاصة فى أشجار المانجو والبرتقال وبداية فترة العقد في والرمان والكمثرى والبرقوق.

وأوضح فهيم أن أسباب تساقط ثمار الفاكهة وزبولها هي:

1- سوء تغذية الشجرة وعدم اتباع برنامج تسميدي ديناميكي وفقا للمناخ السائد.

2- الري الغزير خلال فترة العقد.

3- التعطيش الشديد ثم الري بغزارة.

4- الري أثناء ارتفاع درجات الحرارة الشديدة أي في وقت الظهيرة.

5- نقص الحديد أو الزنك أو البورون في الشجرة.

6- الإصابة بالأمراض مثل البياض الدقيقي والعفن الأجنة الداخلي في المانجو او الحشرات القشرية والبق الدقيقي وغيره.

7- الرش بالمبيدات الجهازية في فترات ارتفاع الحرارة او الخلط غير الصحيح المبيدات والمغذيات وخلافه.

8- التربة الكلسية أو المياه القلوية.

9- زراعة أشجار الفاكهة في الأراضي الطينية الثقيلة السيئة الصرف أو المحلية أو الأراضي التى يرتفع فيها مستوى الماء الأرضي عن 120 سم من سطح التربة خصوصا في الأجواء الحار الجافة.

10- التذبذبات العالية في الحرارة وزيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار.

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