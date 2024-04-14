بعثة إيران بالأمم المتحدة: انتهينا من الرد على هجوم إسرائيل على قنصليتنا بدمشق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت قناة العربية في نبأ عاجل لها، أن بعثة إيران في الأمم المتحدة أكدت على أن الرد على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق انتهى. من أن إذا ارتكبت إسرائيل خطأ آخر فإن رد إيران سيكون أكثر حدة.

وأعلنت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، انطلاق موجة ثالثة من المسيرات الإيرانية باتجاه إسرائيل.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت، إنه من المتوقع بدء وصول مسيرات إيران إلى أهدافها عند الثانية بعد منتصف الليلة إذا لم تسقط.

ومن جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم السبت، إنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة "الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا".

وأوضح الحرس الثوري في بيانه، أن العملية نُفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة.

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