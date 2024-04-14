إذاعة الاحتلال: معظم المسيرات الإيرانية أُسقطت خارج المجال الجوي الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مصدرا أمنيا يقول إن معظم المسيرات الإيرانية تم اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الجيش الأمريكي أسقط طائرات مسيرة إيرانية كانت متجهة إلى إسرائيل.

سبق وأن أفادت تقارير إعلامية، مساء اليوم السبت، بأن القوات الأمريكية بدأت اعتراض مسيّرات إيرانية فوق العراق وسوريا، وفق ما نقلته "العربية" عن مراسلها.

وكانت الولايات المتحدة عززت تواجدها العسكري في الشرق الأوسط خلال اليومين الماضيين استعدادا لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل، عبر إرسال عدد من السفن الحربية.

وأعلنت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، انطلاق موجة ثالثة من المسيرات الإيرانية باتجاه إسرائيل.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت، إنه من المتوقع بدء وصول مسيرات إيران إلى أهدافها عند الثانية بعد منتصف الليلة إذا لم تسقط.

قال الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم السبت، إنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة "الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا".

وأوضح الحرس الثوري في بيانه، أن العملية نُفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت، اليوم السبت، إن هناك توقعات بانطلاق صواريخ بالستية من إيران نحو إسرائيل فجر اليوم.

سبق وأن وقالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين، اليوم السبت، إن إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيرة نحو إسرائيل.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن المسيرات التي أطلقتها إيران في طرقها إلى إسرائيل وربما تستغرق ساعات للوصول إلى أهدافها.

وأكد مسؤول أمريكي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة يعتريها قلق عميق إزاء احتمال شن إيران هجوما واسعا على إسرائيل.

وقال المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن هناك احتمال كبير أن تشن إيران هجومها على إسرائيل خلال الساعات الأولى من غد الأحد.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن إيران قد تشن هجومها من أراضيها ضد أهداف بإسرائيل بمشاركة وكلائها في العراق وسوريا، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف تدافع عن إسرائيل وستسعى للتصدي للهجوم الإيراني المحتمل.



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