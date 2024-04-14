الهجوم الإيراني.. صافرات الإنذار تنطلق في مدينة بئر السبع وانفجارات بالقدس



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل.

وأفاد مراسل قناة الجزيرة الإخبارية، بانطلاق صفارات الإنذار في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، فضلًا عن سماع دوي انفجارات في القدس.

كان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، قال "ردنا على إيران سيكون حازما وواضحا".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصدر أمني يقول إن معظم المسيرات التي أطلقتها إيران، تم اعتراضها خارج المجال الجوي الإسرائيلي.

وفيما سبق أعلنت قناة العربية في نبأ عاجل لها، أن بعثة إيران في الأمم المتحدة أكدت على أن الرد على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق انتهى. من أن إذا ارتكبت إسرائيل خطأ آخر فإن رد إيران سيكون أكثر حدة.

وأعلنت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، انطلاق موجة ثالثة من المسيرات الإيرانية باتجاه إسرائيل.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت، إنه من المتوقع بدء وصول مسيرات إيران إلى أهدافها عند الثانية بعد منتصف الليلة إذا لم تسقط.

ومن جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم السبت، إنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة "الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا".

وأوضح الحرس الثوري في بيانه، أن العملية نُفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة.

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