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الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإيراني باعتباره "تهديدا خطيرًا للأمن الإقليمي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

أدان مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وكتب جوزيب بوريل، منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على موقع إكس، تويتر سابقا: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإيراني غير المقبول ضد إسرائيل، هذا تصعيد غير مسبوق وتهديد خطير للأمن الإقليمي".

كما أدان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الهجوم الإيراني، وكتب: "يجب فعل كل شيء لمنع المزيد من التصعيد الإقليمي، ويجب تجنب المزيد من إراقة الدماء".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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