شركة "طيران الشرق الأوسط" أعلنت تعديل جدول رحلات

أعلنت شركة "​طيران الشرق الأوسط​" - الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة، في بيان، أنّ "نظرًا للتّطوّرات المستجدّة، تمّ تأجيل جميع رحلاتنا الّتي ستنطلق صباح يوم الأحد الواقع في 14/4/2024، إلى مواعيد تحدَّد لاحقًا، باستثناء الرّحلات التّالية الّتي ستقلع من ​مطار بيروت الدولي​ عند السّاعة التّاسعة صباحًا: - ​باريس​ ME1209 - باريسME211 - ​فرانكفورت​ ME217 - ​روما​ ME231 - دوسلدورف ME247 أمّا باقي الرّحلات، فهي مؤجّلة حاليًّا، وسيتمّ نشرها لاحقًا فور تبلور الأمور". وأشارت إلى أنّ "لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - [email protected] أو موقع الشّركة الإلكتروني www.mea.com.lb".

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