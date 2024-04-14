حمية: عند السابعة صباحًا سنرى ما إذا كنا سنعود لفتح المجال الجوي أم سنمدد إغلاقه

أوضح وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، أنّ "قرار إغلاق المجال الجوّي في ​لبنان​ اتُخذ بالتّنسيق مع رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​".

وأشار، في تصريح إلى قناة "الجديد"، إلى أنّ "عند السّاعة السّابعة من صباح الأحد، سنرى ما إذا كنا سنعود لفتح المجال الجوّي في لبنان، أم سنمدّد القرار الّذي اتخذناه للحفاظ على سلامة النّاس".

وكان قد أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، أنّ "نظرًا للتّطوّرات الحاصلة في المنطقة، وحرصًا منّا على سلامة وأمن الأجواء اللّبنانيّة، يهمّ الوزارة أن تعلن أنّ الأجواء اللّبنانيّة قد أغلقت أمام جميع الطّائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء اللّبنانيّة، وذلك بشكل موقّت واحترازي، اعتبارًا من السّاعة الواحدة من فجر اليوم الأحد الواقع في 14/4/2024 لغاية السّاعة السّابعة من صباح هذا اليوم، وبالتّالي فإنّ الملاحة الجوّيّة في مطار بيروت الدولي قد أغلقت تمامًا خلال هذه المدّة المُشار إليها أعلاه؛ على أن يتمّ تحديث ذلك ومراجعته بحسب التّطوّرات".