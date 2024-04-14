المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: ردنا سيكون حازما وواضحا

اعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بأن "ردنا سيكون حازما وواضحا". وفي وقت سابق، اعلنت بعثة ايران لدى الأمم المتحدة، بأنه "يمكن اعتبار الأمر منتهيا وإذا ارتكبت إسرائيل خطأ آخر فإن ردنا سيكون أكثر حدة". واوضحت البعثة الايرانية ان "العمل العسكري الإيراني، الذي تم تنفيذه بناءً على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع، كان ردًا على عدوان النظام الصهيوني على مبانينا الدبلوماسية في دمشق. يمكن اعتبار الأمر منتهيًا. ومع ذلك، إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأً آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير. إنه صراع بين إيران والنظام الإسرائيلي المارق، والذي يجب على الولايات المتحدة أن تبتعد عنه".

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