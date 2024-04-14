إيران تهاجم إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة والصواربخ (تحديث مستمر)

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم السبت، بدء هجوم بالطائرات المسيرة على إسرائيل، قال التلفزيون الإيراني "إن الحرس الثوري الإيراني أطلق عملية واسعة بالمسيرات صوب الأراضي المحتلة".



وأضاف "نفذ عملية نفذت بعشرات بطائرات مسيرة وصواريخ "ردا على جريمة الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا".



وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "إيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل والدفاعات جاهزة للتعامل معها".



وأضاف في مؤتمر صحافي مقتضب "نحاول أن نمنع وصول المسيّرات الإيرانية إلى إسرائيل، وسنتعامل معها فور وصولها لكن ننبه أن الدفاع لن يكون 100%" لافتا "أن خدمات جي.بي.إس غير متاحة في مواقع عدة وتم التشويش عليها بشكل مركز ومؤقت".

"يمن شباب نت" يتابع آخر التطورات والتحديثات بشأن الهجوم الإيراني

الحرس الثوري: سنرد على مصدر أي تهديد أميركي أو إسرائيلي

إيران: هجومنا على قواعد عسكرية إسرائيل حق مشروع

إيران تحذر الولايات المتحدة وإسرائيل

حذر الحرس الثوري الإيراني، الإدارة الأميركية من أن أي مشاركة في استهداف مصالح إيران ستقابل برد حاسم.

وقال: "أمريكا مسؤولة عن أعمال الكيان الصهيوني وعليها تحمل العواقب في حال عدم ضبطه.

من جانبه، حذر وزير الدفاع الإيراني من تنفيذ إسرائيل لأي هجمات مضادة بعد أن أطلقت طهران صواريخ وطائرات مسيرة باتجاهها.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إرنا) عن أشتياني قوله إن أي دولة ستهاجم إيران ستتلقى "ردا حازما".

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مصدر مصري: دفاعاتنا الجوية في حالة تأهب قصوى

إيران تعلن انتهاء الرد على إسرائيل

أعلنت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة أن الهجمات العسكرية الإيرانية نُفذت وفق البند الـ51 لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على حق الدفاع المشروع رداً على "اعتداءات الكيان الصهيوني على مقراتنا الدبلوماسية في دمشق".

وأضافت في بيان "يمكن اعتبار الموضوع أنه وصل إلى النتيجة"، في إشارة غير مباشرة إلى انتهاء الهجمات الإيرانية، مشيرة إلى أنه "اذا ما ارتكب الكيان الإسرائيلي خطأ آخر فإن الرد الإيراني سيكون أشد".

وتابعت البعثة الإيرانية أن "هذه المواجهة هي بين إيران والكيان الإسرائيلي الطاغية وعلى أميركا أن تتنحى جانباً".

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إسرائيل تستعد لمواجهة تمتد لأيام مع إيران وتعترض مسيرات في سوريا والأردن

قالت هيئة البث الإسرائيلي "كان" إن إسرائيل تستعد لعدة أيام من المواجهة مع إيران، ومن المتوقع أن يكون هناك رد إسرائيلي على الهجوم.

ومن جهتها أكدت القناة 12 الإسرائيلية ما ذكرته الهيئة وقالت إن المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) لا يجتمع فقط من أجل الحصول على تحديثات بشأن التطورات وإنما من أجل بحث الخطوات المقبلة والرد الإسرائيلي أيضاً.

وذكرت القناة "أن إسرائيل بدأت اعتراض طلائع المسيّرات الإيرانية شرق سوريا وأجواء الأردن، مع انطلاق موجة ثالثة من المسيّرات الإيرانية باتجاه إسرائيل".

كما، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد أكثر من 100 مسيرة ويستعد لاحتمال إطلاق صواريخ باليستية.

الحرس الثوري يصدر البيان ويطلق على الهجوم اسم "الوعد الصادق"

وزير الدفاع محمد رضا آشتياني: أي بلد يفتح مجاله الجوي أو أراضيه أمام إسرائيل لمهاجمة إيران سيواجه ردنا الحازم (وسائل إعلام إيرانية).

AM 12:10

قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: الهجوم الإيراني سيستمر عدة ساعات على الأرجح.

PM 11:59

- القناة 12 الإسرائيلية: انطلاق موجة ثالثة من الطائرات المسيّرة من إيران باتجاه إسرائيل.

PM 11:53

- سلاح الجو الأردني: جاهزون لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات تخترق أجواءنا.

PM 11:51

- رويترز: طيران العال الإسرائيلية تقول إنها ألغت 15 رحلة مقررة يومي 13 و14 إبريل.



- القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق موجة ثانية من المسيّرات باتجاه إسرائيل.

- مصدر إسرائيلي: معظم الطائرات بدون طيار تم إطلاقها من إيران وبعضها من العراق.

- مسؤول أميركي: الدفعة الأولى من الهجوم الإيراني على إسرائيل تتضمن من 50 إلى 100 مسيّرة.

- مسؤول أمني إسرائيلي لوسائل إعلام عبرية: المسيّرات لم تُطلق من إيران وحدها وإنما من دول أخرى أيضاً.