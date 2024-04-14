إيران تهاجم إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة والصواربخ (تحديث مستمر)

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم السبت، بدء هجوم بالطائرات المسيرة على إسرائيل، قال التلفزيون الإيراني "إن الحرس الثوري الإيراني أطلق عملية واسعة بالمسيرات صوب الأراضي المحتلة".
وأضاف "نفذ عملية نفذت بعشرات بطائرات مسيرة وصواريخ "ردا على جريمة الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا".
وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "إيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل والدفاعات جاهزة للتعامل معها".
وأضاف في مؤتمر صحافي مقتضب "نحاول أن نمنع وصول المسيّرات الإيرانية إلى إسرائيل، وسنتعامل معها فور وصولها لكن ننبه أن الدفاع لن يكون 100%" لافتا "أن خدمات جي.بي.إس غير متاحة في مواقع عدة وتم التشويش عليها بشكل مركز ومؤقت".
"يمن شباب نت" يتابع آخر التطورات والتحديثات بشأن الهجوم الإيراني
AM 02:55
الحرس الثوري: سنرد على مصدر أي تهديد أميركي أو إسرائيلي
قال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الأحد إن إيران سترد على مصدر أي تهديد أميركي أو إسرائيلي انطلاقا من أي بلد، مضيفا: "نحذر الإدارة الأميركية من أن استهداف مصالح إيران سيقابل برد حازم باعث على الندم من القوات الإيرانية".
وتابع "أميركا تتحمل مسؤولية التصرفات الشريرة للكيان الصهيوني"، داعياً إياها إلى تحمل تبعات "عدم احتواء هذا الكيان في المنطقة".
وأضاف في بيانه: "نؤكد على سياسة حسن الجوار مع الجيران ودول المنطقة، لكننا سنرد بقوة على مصدر التهديد الأميركي والإسرائيلي انطلاقاً من أي دولة".
AM 02:45
إيران: هجومنا على قواعد عسكرية إسرائيل حق مشروع
قالت الخارجية الإيرانية "أن الهجوم على قواعد عسكرية في الكيان الصهيوني دفاع مشروع ضمنه ميثاق الأمم المتحدة".
وأكدت في بيان "عزم إيران على الدفاع بحزم عن سيادة ووحدة البلاد ومصالحها الوطنية في مواجهة أي عدوان".
وأضافت: "لن نتردد في اتخاذ مزيد من التدابير الدفاعية للحفاظ على مصالحنا في مواجهة أي عدوان".
وأفادت الخارجية الإيرانية "لجوؤنا لتدابير دفاعية في ممارسة حق الدفاع عن النفس يثبت نهجنا المسؤول حيال الأمن الإقليمي".
AM 02:28
إيران تحذر الولايات المتحدة وإسرائيل
حذر الحرس الثوري الإيراني، الإدارة الأميركية من أن أي مشاركة في استهداف مصالح إيران ستقابل برد حاسم.
وقال: "أمريكا مسؤولة عن أعمال الكيان الصهيوني وعليها تحمل العواقب في حال عدم ضبطه.
من جانبه، حذر وزير الدفاع الإيراني من تنفيذ إسرائيل لأي هجمات مضادة بعد أن أطلقت طهران صواريخ وطائرات مسيرة باتجاهها.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إرنا) عن أشتياني قوله إن أي دولة ستهاجم إيران ستتلقى "ردا حازما".
AM 02:25
مقاتلات أردنية تطلق النار على مسّيرات إيرانية
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين قولهما إن مقاتلات أردنية أطلقا النار على عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية في شمال ووسط الأردن وهي كانت طريقها نحو إسرائيل.
وأفادت نقلا، عن مصدرين أمنيين بالمنطقة تأكيدهما أن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسّيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي للمملكة.
وأضافا أن الجيش أيضا في حالة تأهب قصوى وأن أنظمة الرادار تراقب أي نشاط لطائرات مسّيرة قادمة من اتجاه العراق وسورية.
وسمع سكان عدة مدن في شمال الأردن بالقرب من سورية ومناطق وسط المملكة وجنوبها صوت نشاط جوي مكثف. وقال مصدر أمني إن القوات الجوية الأردنية تكثف طلعاتها الاستطلاعية.
المصدر: رويترز
AM 01:45
مصدر مصري: دفاعاتنا الجوية في حالة تأهب قصوى
أعلن مصدر أمني مصري، ليل السبت/ الأحد، أن "الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى".
جاء ذلك وفق ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة بمصر، نقلا عن "مصدر أمني مصري رفيع المستوى"، لم تذكر اسمه، عقب بدء إيران، مساء السبت، ردا انتقاميا باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على مهاجمة إسرائيل مقر بعثتها الدبلوماسية بالعاصمة السورية دمشق.
وأفاد المصدر ذاته، بأن "الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى"، دون تفاصيل أكثر.
المصدر: الأناضول
AM 01:30
إيران تعلن انتهاء الرد على إسرائيل
أعلنت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة أن الهجمات العسكرية الإيرانية نُفذت وفق البند الـ51 لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على حق الدفاع المشروع رداً على "اعتداءات الكيان الصهيوني على مقراتنا الدبلوماسية في دمشق".
وأضافت في بيان "يمكن اعتبار الموضوع أنه وصل إلى النتيجة"، في إشارة غير مباشرة إلى انتهاء الهجمات الإيرانية، مشيرة إلى أنه "اذا ما ارتكب الكيان الإسرائيلي خطأ آخر فإن الرد الإيراني سيكون أشد".
وتابعت البعثة الإيرانية أن "هذه المواجهة هي بين إيران والكيان الإسرائيلي الطاغية وعلى أميركا أن تتنحى جانباً".
AM 01:20
لبنان يغلق مجاله الجوي أمام جميع الطائرات
أعلن لبنان، فجر الأحد، إغلاق مجاله الجوي بشكل "مؤقت واحترازي" أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة فوقه، وسط أنباء عن تنفيذ إيران هجوما على إسرائيل.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل، اطلعت عليه الأناضول.
وذكر البيان أنه نظرا للتطورات الحاصلة في المنطقة، وحرصا منا على سلامة وأمن الأجواء اللبنانية، نعلن أن أجواءنا أغلقت أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، وذلك "بشكل مؤقت واحترازي".
ولفت إلى أن "الإغلاق سيستمر لغاية الساعة السابعة من صباح الأحد (بتوقيت بيروت، الخامسة صباحا ت.غ) على أن يتم تحديث ذلك ومراجعته بحسب التطورات".
AM 12:45
إسرائيل تستعد لمواجهة تمتد لأيام مع إيران وتعترض مسيرات في سوريا والأردن
قالت هيئة البث الإسرائيلي "كان" إن إسرائيل تستعد لعدة أيام من المواجهة مع إيران، ومن المتوقع أن يكون هناك رد إسرائيلي على الهجوم.
ومن جهتها أكدت القناة 12 الإسرائيلية ما ذكرته الهيئة وقالت إن المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) لا يجتمع فقط من أجل الحصول على تحديثات بشأن التطورات وإنما من أجل بحث الخطوات المقبلة والرد الإسرائيلي أيضاً.
وذكرت القناة "أن إسرائيل بدأت اعتراض طلائع المسيّرات الإيرانية شرق سوريا وأجواء الأردن، مع انطلاق موجة ثالثة من المسيّرات الإيرانية باتجاه إسرائيل".
كما، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد أكثر من 100 مسيرة ويستعد لاحتمال إطلاق صواريخ باليستية.
AM 12:18
الحرس الثوري يصدر البيان ويطلق على الهجوم اسم "الوعد الصادق"
أصدر الحرس الثوري الإيراني البيان رقم واحد حول الهجوم الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الحرس أن الضربة جاءت "بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وتحت إشراف الأركان العامة للقوات المسلحة وبإسناد رجال الجمهورية الإسلامية الإيرانية الغيورين ومساندة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة".
أطلق الحرس الثوري على هجومه على إسرائيل اسم "الوعد الصادق" وقال إنه استخدم فيه عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة.
وأضاف الحرس الثوري في بيانه الأول إن هذا الهجوم يأتي "رداً على جرائم النظام الصهيوني الشرير العديدة، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق واستشهاد القادة العسكريين والمستشارين الإيرانيين".
AM 12:12
وزير الدفاع محمد رضا آشتياني: أي بلد يفتح مجاله الجوي أو أراضيه أمام إسرائيل لمهاجمة إيران سيواجه ردنا الحازم (وسائل إعلام إيرانية).
AM 12:10
قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: الهجوم الإيراني سيستمر عدة ساعات على الأرجح.
PM 11:59
- القناة 12 الإسرائيلية: انطلاق موجة ثالثة من الطائرات المسيّرة من إيران باتجاه إسرائيل.
PM 11:53
- سلاح الجو الأردني: جاهزون لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات تخترق أجواءنا.
PM 11:51
- رويترز: طيران العال الإسرائيلية تقول إنها ألغت 15 رحلة مقررة يومي 13 و14 إبريل.
- التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري يبدأ هجمات واسعة بالطائرات المسيّرة قبل دقائق باتجاه إسرائيل.
- القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق موجة ثانية من المسيّرات باتجاه إسرائيل.
- مصدر إسرائيلي: معظم الطائرات بدون طيار تم إطلاقها من إيران وبعضها من العراق.
- مسؤول أميركي: الدفعة الأولى من الهجوم الإيراني على إسرائيل تتضمن من 50 إلى 100 مسيّرة.
- مسؤول أمني إسرائيلي لوسائل إعلام عبرية: المسيّرات لم تُطلق من إيران وحدها وإنما من دول أخرى أيضاً.
- العراق يعلن إغلاق الأجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة.
- هيئة البث الإسرائيلية: إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي حتى السابعة صباحا.
PM 11:05
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن إيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، - بمؤتمر صحفي مقتضب - "إيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل والدفاعات جاهزة للتعامل معها".