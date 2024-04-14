الأردن يعلن تمديد إغلاق مجاله الجوي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، اليوم الأحد، تمديد إغلاق الأجواء الأردنية حتى الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (الساعة 8 صباحا بالتوقيت العالمي).

وكانت الهيئة قد أعلنت، أمس السبت، أن المملكة قررت إغلاق أجوائها أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء موقتا، وذلك في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الهيئة قولها إن إغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت واحترازي، ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC أي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة، ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات.

وأضافت أنه سيتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات.

وأوضحت الهيئة أن القرار اتخذ حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية وفي ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير المتبعة عالميا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، أن إٍيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل والدفاعات جاهزة للتعامل معها.

وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، أن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات.

وأعلن البيت الأبيض أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، مساء اليوم السبت.

ونقل موقع واللا العبري عن 4 مصادر أميركية وإسرائيلية إن إيران شنت هجوما على إسرائيل بإطلاق طائرات مسيرة.