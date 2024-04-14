بريطانيا: طائراتنا ستعترض أي هجمات جوية في الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد، توجيه طائرات حربية إضافية وطائرات تزود بالوقود إلى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن طائراتها ستعترض أي هجمات جوية في نطاق مهماتها.

وبحسب رويترز، قالت وزارة الدفاع البريطانية، في وقت متأخرمن يوم السبت، إن طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني في الشرق الأوسط ستعترض أي هجمات جوية ضمن نطاق مهامنا الحالية، إذا اقتضت الضرورة بعدما شنت إيران هجوما على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ.

وأضاف البيان أنه ردا على التهديدات الإيرانية المتزايدة وتنامي خطر التصعيد في الشرق الأوسط، تعمل حكومة المملكة المتحدة مع الشركاء في أنحاء المنطقة للحث على وقف التصعيد ومنع المزيد من الهجمات.

هجوم إيراني على إسرائيل

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، أن إٍيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل والدفاعات جاهزة للتعامل معها.

وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، أن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات.

وأعلن البيت الأبيض أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، مساء اليوم السبت.

ونقل موقع واللا العبري عن 4 مصادر أميركية وإسرائيلية إن إيران شنت هجوما على إسرائيل بإطلاق طائرات مسيرة.