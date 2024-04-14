افادت قناة "الجزيرة" عن انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر بتخويل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت اتخاذ القرارات للرد على هجوم إيران.

كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء اجتماع مجلس الوزراء المصغر بتخويل نتانياهو وغالانت اتخاذ القرارات للرد على هجوم إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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