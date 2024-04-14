الصيد الإلهي

تغمرنا الفرحة حين نقوم بعمل ايجابيّ، ولا نتردد في ان نعزوه الى انفسنا وقدرتنا على التحكّم بالامور وفق ما نريد. ولكن، عند مواجهتنا للصعوبات والمشاكل التي غالباً ما تكون اقوى منا، نفتقر الى القوة ونعرف اننا ضعفاء ومن دون قيمة لاننا ابتعدنا عن الله. وحين نلجأ الى ​المسيح​ ويسألنا: هل عندكم شيء يؤكل؟ يجب علينا الاعتراف والاجابة بـلا. عندها يعطينا ما يغذينا ويقوّينا ويدفعنا الى اكمال مسيرتنا، وحينها فقط نتحوّل الى صيادين، غير ان صيدنا يكون بفعل الهي.

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