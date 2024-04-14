بايدن: التزامنا بأمن إسرائيل إزاء تهديدات إيران ووكلائها التزام صارم

اشار الرئيس الاميركي جو بايدن انه "التقيت للتو مع فريق الأمن القومي للحصول على تحديث بشأن الهجمات الإيرانية على إسرائيل"، مؤكدا ان "التزامنا بأمن إسرائيل إزاء تهديدات ايران ووكلائها التزام صارم".

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