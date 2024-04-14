احتفالات في مدن إيرانية مختلفة ابتهاجًا بهجمات الحرس الثوري على إسرائيل

ذكرت "وكالة الجمهوريّة الإسلاميّة للأنباء- إرنا"، أنّ "الاحتفالات عمّت مدنًا إيرانيّة مختلفة، ابتهاجًا بهجمات الحرس الثوري على إسرائيل". وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء السّبت، أنّ "ردًّا على جرائم النّظام الصّهيوني الشّرير العديدة، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي للسّفارة الإيرانيّة في دمشق واستشهاد القادة العسكريّين والمستشارين الإيرانيّين، نفّذ رجال القوّة الجو-فضائيّة البواسل بمساندة قوى أخرى، وفي إطار معاقبة النّظام الصّهيوني المجرم خلال عمليّة "وعده صادق" بالرمز المقدس "يا رسول الله"، عمليّةً عسكريّةً واسعةً ضدّ أهداف داخل الأراضي المحتلّة؛ بعشرات الصّواريخ والطّائرات المسيّرة".

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