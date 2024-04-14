إعلام عبري: بايدن طالب نتنياهو بعدم الرد على الهجوم الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي على عدم الرد على الهجوم الإيراني.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بانتهاء اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بتخويل نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت باتخاذ القرارات للرد على هجوم إيران، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن المجلس الوزاري المصغر يبحث في هذه الأثناء سبل الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني.

وكانت القناة 14 العبرية قالت، اليوم الأحد، إن وزراء مجلس الحرب الإسرائيلي تبنّوا موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن رد قوي وموجع على إيران.

سبق للمتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن أعلن أن الجيش مستعد للدفاع والهجوم، مؤكدًا أن الرد الإسرائيلي سيكون قويًا وواضحًا.

وأوضح في تصريحات لقناة "العربية" أن إسرائيل لن تقتصر على اعتراض المسيرات والصواريخ الإيرانية، مشيرًا إلى جاهزية جيش الاحتلال الإسرائيلي لمثل هذا السيناريو منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن إيران تنشر ميليشياتها في 4 دول عربية وهدفها مهاجمة إسرائيل، لافتا إلى أن الهجمات الإيرانية ليست مفاجئة وطهران أعلنت عنها.

وأكدت حكومة الاحتلال أنها مستعدة لكل الاحتمالات ولأي درجة من التصعيد، مشددة على أنها ستلحق الضرر بكل من يعتدي على إسرائيل.

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