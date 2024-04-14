بعد مهاجمتها قرى بني سويف.. كيفية حماية الطيور والمواشي من الثعالب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد منتسب غالب الطبيب البيطري، عن طرق حماية الطيور والمواشي في المناطق الريفية من الثعالب التي تستهدف اصطيادها باعتبارها وجبة غذائية شهية لهم.

وقال "غالب" لمصراوي، إن أفضل الطرق لمواجهة الثعالب وحماية الطيور والمواشي هي تربية كلب داخل الحظيرة باعتباره إحدى الحيوانات التي يخشى الثعلب مواجهتها نظرا لقوته البدنية وصلابة أنيابه التي تتفوق على قدرات الثعلب فبمجرد زئير الكلب وإحداث حالة ضجيج يفر الثعلب هاربا من المكان المحيط به.

يُذكر أن الثعالب هاجمت منازل وحظائر دواجن أهالي قرية رزقة المشارقة التابعة لمجلس قروى هليه مركز ببا في بني سويف، مما تسبب في حالة من القلق بين مربي الدواجن والمواشي في ريف المحافظة.

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