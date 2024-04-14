الخارجية الألمانية: الهجوم الإيراني على إسرائيل قد يغرق المنطقة في الفوضى

أشارت وزيرة الخارجيّة الألمانيّة أنالينا بيربوك (Annalena Baerbock)، إلى أنّ "إيران أطلقت طائرات بدون طيّار وصواريخ على إسرائيل، ونحن ندين بشدّة الهجوم المستمر، الّذي من شأنه أن يُغرق المنطقة بأكملها في الفوضى"، مشدّةً على أنّه "يجب على إيران ووكلائها، أن يتوقّفوا عن ذلك فورًا"، معلنةً "تضامننا الكامل مع إسرائيل في هذه السّاعات".
وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء السّبت، أنّ "ردًّا على جرائم النّظام الصّهيوني الشّرير العديدة، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي للسّفارة الإيرانيّة في دمشق واستشهاد القادة العسكريّين والمستشارين الإيرانيّين، نفّذ رجال القوّة الجو-فضائيّة البواسل بمساندة قوى أخرى، وفي إطار معاقبة النّظام الصّهيوني المجرم خلال عمليّة "وعده صادق" بالرمز المقدس "يا رسول الله"، عمليّةً عسكريّةً واسعةً ضدّ أهداف داخل الأراضي المحتلّة؛ بعشرات الصّواريخ والطّائرات المسيّرة".
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