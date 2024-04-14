جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم الأحد بناءً على طلب إسرائيل، حسبما أعلنت الرئاسة المالطيّة للمجلس، غداة إطلاق إيران أكثر من 200 مسيّرة وصاروخ ضدّ اسرائيل رداً على استهداف قنصليّة طهران في دمشق.

واكد متحدّث باسم البعثة الدبلوماسيّة المالطيّة التي تتولّى رئاسة المجلس في نيسان انه "نعتزم عقد الاجتماع الأحد الساعة 16,00" (20,00 بتوقيت غرينتش).