مندوب إيران بالأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن: ردنا سيكون أكثر قوة إذا نفذت إسرائيل أي عمل عسكري ضدنا

أكد مندوب إيران بالأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة لمجلس الأمن، بأن "ردنا سيكون أكثر قوة إذا نفذت إسرائيل أي عمل عسكري ضدنا".

وكان الحرس الثوري الايراني قد أعلن، في وقت متأخر من مساء السبت، إطلاق هجوم على إسرائيل باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، ردا على تعرض القسم القنصلي بالسفارة في العاصمة السورية، مطلع نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي أسفر عن مقتل 7 من قادة الحرس الثوري.

وحذر الحرس الثوري في بيان، من أن أي دعم أو مشاركة في الإضرار بمصالح إيران سيؤدي إلى رد حاسم ومؤسف من قبل القوات المسلحة الإيرانية، مؤكدا "مسؤولية أميركا عن أفعال النظام الصهيوني الشريرة، وإذا لم يتم كبح جماح نظام قتل الأطفال هذا في المنطقة، فعليها أن تتحمل عواقبه".

بدوره اعلن المتحدث العسكري الاسرائيلي أن "إيران أطلقت من أراضيها عشرات الصواريخ أرض-أرض نحو إسرائيل حيث تم اعتراض معظم هذه الصواريخ خارج حدود إسرائيل بينما سقط عدد محدود داخل أراضينا"، موضحا أن "طائرات حربية اعترضت أكثر من عشرة صواريخ كروز خارج حدود الدولة. كما تم اعتراض عشرات المسيرات خارج حدود إسرائيل ليبلغ عدد القطع الجوية التي تم اطلاقها نحو 200 مسيرة".

من جهة اخرى، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتوفير دعم ثابت لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني، وذلك بعدما عقد اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين الأمنيين.