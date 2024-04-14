أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى "أنني بحثت مع نظيري الأميركي لويد أوستن عملياتنا الدفاعية في مواجهة الهجوم الإيراني". وقال: "مستعدون لمواجهة أي تهديدات أخرى ومصممون على الدفاع عن مواطنينا".

كانت هذه تفاصيل خبر غالانت بحث مع أوستن هاتفيا في الرد الإيراني: مستعدون لمواجهة أي تهديدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.