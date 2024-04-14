شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي: مجلس الأمن يجتمع اليوم الأحد بعد الضربات الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

قلق سعودي

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي خلال ساعات لبحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.ونقلت رويترز عن مصدر دبلوماسي قوله: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعتزم عقد اجتماع اليوم الأحد الساعة 4 مساء.وذكر الدبلوماسي، الذي تحدث أمس السبت مشترطًا عدم الكشف عن هويته، أن الموعد المبدئي للاجتماع هو الساعة 4 عصرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20.00 بتوقيت جرينتش).

دعت المملكة العربية السعودية الأطراف كافة إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية عبر حسابها على منصة إكس: تعرب وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة العربية السعودية جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، وتدعو كل الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.



دور مجلس الأمن

This is a Twitter Status | This is a Twitter Status تدعو الأطراف كافة للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب This is a Twitter Status | This is a Twitter Statusللمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

وأضاف البيان: تؤكد الوزارة موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها.