أشار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى أن "قواتنا اعترضت عشرات المسيّرات والصواريخ من إيران والعراق وسوريا واليمن باتجاه إسرائيل"، وقال: "قواتنا مستعدة لتوفير الدعم للدفاع عن إسرائيل وحماية قواتنا وشركائنا".
ودان الهجمات "المتهورة وغير المسبوقة من قبل إيران ووكلائها"، معلنًا "أننا لا نسعى للصراع مع إيران، لكن لن نتردد في التصرف لحماية قواتنا ودعم الدفاع عن إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأميركي: لا نسعى للصراع مع إيران لكن لن نتردد بحماية قواتنا ودعم إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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