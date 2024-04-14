وزير الدفاع الأميركي: لا نسعى للصراع مع إيران لكن لن نتردد بحماية قواتنا ودعم إسرائيل

أشار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى أن "قواتنا اعترضت عشرات المسيّرات والصواريخ من إيران والعراق وسوريا واليمن باتجاه إسرائيل"، وقال: "قواتنا مستعدة لتوفير الدعم للدفاع عن إسرائيل وحماية قواتنا وشركائنا".

ودان الهجمات "المتهورة وغير المسبوقة من قبل إيران ووكلائها"، معلنًا "أننا لا نسعى للصراع مع إيران، لكن لن نتردد في التصرف لحماية قواتنا ودعم الدفاع عن إسرائيل".