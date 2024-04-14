أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى "أنني أدين الهجمات الإيرانية على إسرائيل". وقال: "تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للتأكيد على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل". وكشف بايدن "أنني سأعقد اجتماعا مع قادة مجموعة السبع لتنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني". وأضاف "بفضل عمليات الانتشار ومهارة جنودنا ساعدنا إسرائيل في إسقاط جميع المسيرات والصواريخ تقريبا".

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: سأعقد اجتماعا مع قادة مجموعة السبع لتنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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