ماذا يحدث للجسم عتد تناول سلطة أو فاكهة قبل وجبات الطعام؟.. أستاذة كيمياء حيوية تُجيب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة ضحى عبده محمد، أستاذ كيمياء حيوية التغذية ورئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث، تناول ثمرة فاكهة قبل تناول الوجبات الغذائية وخاصة التفاح أو البرتقال وذلك لمحتواها من الألياف الغذائية والفيتامينات والمواد الفعاله النباتية يكون لها دور فى الحفاظ على صحة الجسم من خالل عملها كمضادات الأكسدة.

وأضافت عبده، خلال نشرة طبية، أنه يجب تناول طبق من السلطة فى بداية وجبة الغذاء ويفضل أن يحتوى على أنواع مختلفه من الخضروات، ويفضل أن يحتوى على مجموعة ألوان قوس قزح مختلفة الألوان وكذلك الخضروات الورقية.

كما نصحت بضرورة أن يتم تناول الطبق الرئيسى والذى يفضل أن يحتوى على مصدر بروتين حيوانى أو نباتى وأن يكون محتواه من الدهون قليل.

وأكدت ضرورة الحرص على تناول الطعام ببطء والحرص على المضغ الجيد للطعام.