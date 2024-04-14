بن غفير حول الهجوم الإيراني: نحن ملزمون برد ساحق

أشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تعليقًا على الهجوم الإيراني على إسرائيل، إلى أنّ "الدفاع كان مثيرًا، والآن نحن ملزمون برد ساحق".

وكان نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن واشنطن ستعارض أي هجوم إسرائيلي ضد إيران.

وأفاد المسؤول في البيت الأبيض، بأن نتانياهو قال لبايدن إنه يتفهم سبب عدم مشاركة أو دعم واشنطن لهجوم ضد إيران.

هذا ونقلت سي إن إن عن مسؤول أميركي، قوله إن "بايدن أبلغ نتانياهو أن يعتبر ما حدث نصرا لأن تقييم واشنطن أن هجوم إيران غير ناجح".