نتانياهو تعليقًا على الهجوم الإيراني: الاعتراض تم وسننتصر

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، بالقول: "الاعتراض تم ومعًا سننتصر"، في إشارة إلى حلفاء تل أبيب، وذلك بعد مساعدة أميركية في التصدي للهجوم.

وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن واشنطن ستعارض أي هجوم إسرائيلي ضد إيران.

وأفاد المسؤول في البيت الأبيض، بأن نتانياهو قال لبايدن إنه يتفهم سبب عدم مشاركة أو دعم واشنطن لهجوم ضد إيران.

هذا ونقلت سي إن إن عن مسؤول أميركي، قوله إن "بايدن أبلغ نتانياهو أن يعتبر ما حدث نصرا لأن تقييم واشنطن أن هجوم إيران غير ناجح".

بدوره، أكّد الحرس الثوري الإيراني، "أننا هاجمنا أهدافا عسكرية مهمة للجيش الصهيوني في الأراضي المحتلة ونجحنا في ضربها وتدميرها".