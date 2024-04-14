الجيش الإسرائيلي: اعترضنا 99% من الهجمات علينا والحدث لم ينته بعد

ادّعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، "اعتراض 99% من الهجمات علينا"، في حين أكّد الحرس الثوري الإيراني مهاجمة أهداف عسكرية مهمة للجيش الإسرائيلي وتدميرها.

ولفت، في مؤتمر صحفي من تل أبيب، إلى أنّ "عددًا قليلًا من الصواريخ الباليستية دخلت الأجواء الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنّ "إيران فشلت في تدمير قاعدتنا العسكرية بالنقب".

وشدد هاغاري على أنّ "الحدث لم ينته بعد"، موضحًا أنّ "إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل"، مضيفًا "بعض الهجمات التي تمت كانت من العراق واليمن إلى جانب إيران".