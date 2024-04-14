مكتب نتانياهو: "حماس" ردّت سلبًا على الخطوط العريضة التي طرحها الوسطاء عليها

كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ حركة "حماس" ردّت "سلبًا" على الخطوط العريضة التي طرحها الوسطاء عليها، وذلك بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.
ورأى المكتب أنّ "إيران تسعى إلى توحيد الساحات وإحداث تصعيد شامل في المنطقة"، مضيفًا "سنواصل بكل قوة السعي لتحقيق أهداف الحرب ضد حماس وإعادة الأسرى الـ133 من غزة في أقرب وقت ممكن".
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