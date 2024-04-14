غوتيريس: أدين الهجوم الإيراني على إسرائيل وأحث الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى "أنّني أدين بشدة التصعيد الخطير الذي يمثله الهجوم الواسع النطاق الذي شنته جمهورية إيران الإسلامية على إسرائيل"، قال: "أدعو إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية".

ولفت إلى "أنني أشعر بقلق عميق إزاء الخطر الحقيقي المتمثل في حدوث تصعيد مدمر على مستوى المنطقة. وأحث جميع الجهات على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبرى على جبهات متعددة في الشرق الأوسط. لقد أكدت مراراً وتكراراً أنه لا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل حرب أخرى".