التلفزيون الأردني: إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران

أعلن التلفزيون الأردني، عن إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران، وذلك بعد إغلاقها إثر الهجوم الإيراني ضد إسرائيل ردًا على القصف الذي طال القنصلية الإيرانية في دمشق، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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