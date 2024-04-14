خارجية الصين: قلقون بشأن التصعيد بالشرق الأوسط وندعو إلى التحلي بالهدوء

دعت وزارة الخارجية الصينية، بعد الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل، كافة "الجهات المعنية" إلى "التحلي بالهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد". وقالت: "نشعر بقلق بالغ بشأن التصعيد الراهن للوضع في الشرق الأوسط".

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