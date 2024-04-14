الأردن: رفع حالة الطوارئ في كل محافظات المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نقلت وسائل إعلام أردنية عن مصدر رسمي، قوله إنه تقرر رفع حالة الطوارئ في جميع محافظات الأردن وذلك بعد إغلاق الأجواء أمام حركة الطيران. وفور بدء الهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني، قال سلاح الجو الأردني إنه جاهز لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات تخترق الأجواء الأردنية.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، قد أعلنت اليوم السبت، أن الأردن قرر إغلاق أجوائه أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتاً، في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة.