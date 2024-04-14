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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بعد الهجوم الإيراني.. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن لبحث تفجّر الأوضاع بالشرق الأوسط والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
قالت الأمم المتحدة عبر منصة “إكس” إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا في وقت لاحق، اليوم الأحد، لبحث الوضع في الشرق الأوسط
وفي وقت سابق طلبت إسرائيل من المجلس عقد اجتماع فورا لإدانة الهجوم الايراني علي اسرائيل وفقا لـ “العربية”.
وقال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد إردان في رسالة موجهة إلى المجلس نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”: “ندعو مجلس الأمن للتحرك فورا لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية”. وقال إن الهجوم الإيراني “تصعيد شديد وخطير”.
هذا وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريحات منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، اليوم الأحد، إن الصين تشعر بقلق بالغ بشأن التصعيد بعد أن أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل.
وذكر المتحدث ردا على سؤال بخصوص الضربات الإيرانية “تدعو الصين كافة الأطراف المعنية إلى التحلي بالهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد في التوترات”.
وأضاف أن هذه الجولة من التوترات هي من “تداعيات الحرب في غزة”، وأن إخماد هذا الصراع “أولوية قصوى”.
ونفّذت إيران هجوما بمسيّرات وصواريخ على إسرائيل، مساء السبت إلى فجر الأحد، استمر لنحة 5 ساعات، هو أوّل هجوم مباشر من هذا النوع تشنّه طهران ضدّ تل أبيب، بعد حوالي أسبوعين على قصف القنصليّة الإيرانيّة في دمشق.
وأكّد الحرس الثوري الإيراني شنّ هجوم “بمسيّرات وصواريخ” على إسرائيل ردا على القصف الذي استهدف القنصليّة الإيرانيّة في دمشق الأسبوع الماضي ونُسب إلى إسرائيل وتسبّب بمقتل 16 شخصا بينهم عناصر وقياديّان في الحرس الثوري الإيراني.