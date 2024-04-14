بعد الهجوم الإيراني.. جلسة مرتقبة لمجلس الأمن لبحث تفجّر الأوضاع بالشرق الأوسط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت الأمم المتحدة عبر منصة “إكس” إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا في وقت لاحق، اليوم الأحد، لبحث الوضع في الشرق الأوسط

وفي وقت سابق طلبت إسرائيل من المجلس عقد اجتماع فورا لإدانة الهجوم الايراني علي اسرائيل وفقا لـ “العربية”.

وقال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد إردان في رسالة موجهة إلى المجلس نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”: “ندعو مجلس الأمن للتحرك فورا لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية”. وقال إن الهجوم الإيراني “تصعيد شديد وخطير”.

هذا وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريحات منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، اليوم الأحد، إن الصين تشعر بقلق بالغ بشأن التصعيد بعد أن أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل.

وذكر المتحدث ردا على سؤال بخصوص الضربات الإيرانية “تدعو الصين كافة الأطراف المعنية إلى التحلي بالهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد في التوترات”.

وأضاف أن هذه الجولة من التوترات هي من “تداعيات الحرب في غزة”، وأن إخماد هذا الصراع “أولوية قصوى”.