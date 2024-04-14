جيش الاحتلال: أكثر من 200 صاروخ ومسيّرة إيرانية أُطلقت تجاه إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إن طائرات الدفاع الجوي أسقطت أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود دولة إسرائيل، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت معظم الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها إيران.

وأوضح هاجاري أن عدد التهديدات التي أطلقت تجاه إسرائيل تجاوز 200 مسيرة وصاروخ، لافتا إلى أن الهجوم الإيراني مستمر ويمثل تصعيدا خطيرا وأن إسرائيل تعمل مع حلفائها لحماية أمنها.

ونوّه هاجاري، إلى أن عددا قليلا من الصواريخ التي أطلقتها إيران سقطت في إسرائيل، مؤكدا أن الحدث لم ينته والجيش يواصل إسقاط التهديدات ومن بينها صواريخ كروز.

وأشار هاجاري إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جاهز للتطورات ويعمل وفقا للخطط العملياتية، موضحا أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ أرض أرض تجاه إسرائيل.

وأكد هاجاري أن غالبية الصواريخ أسقطت خارج إسرائيل، لافتا إلى أن الجيش فعل وسيفعل كل شيء للدفاع عن أمن مواطني إسرائيل.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أحد الصواريخ أصاب قاعدة عسكرية في الجنوب مع أضرار طفيفة للغاية.

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