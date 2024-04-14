ميقاتي أبلغ الوزراء أنّه بصدد الدعوى إلى جلسة طارئة لمجلس الوزراء غدًا لبحث التطورات

أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوزراء أنّه في صدد الدعوة إلى جلسة طارئة لمجلس الوزراء غدًا للبحث في التطورات الراهنة، على أن يُحدد توقيت الجلسة لاحقًا.

وأهاب ميقاتي بجميع الوزراء حضور الجلسة في هذا الظرف الدقيق وطنيًا، وفق ما نقل مكتبه الإعلامي.