أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوزراء أنّه في صدد الدعوة إلى جلسة طارئة لمجلس الوزراء غدًا للبحث في التطورات الراهنة، على أن يُحدد توقيت الجلسة لاحقًا.
وأهاب ميقاتي بجميع الوزراء حضور الجلسة في هذا الظرف الدقيق وطنيًا، وفق ما نقل مكتبه الإعلامي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي أبلغ الوزراء أنّه بصدد الدعوى إلى جلسة طارئة لمجلس الوزراء غدًا لبحث التطورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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