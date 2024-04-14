وزير الخارجية الإسرائيلي: لدينا فرصة هائلة لقيادة هجوم سياسي ضد إيران

ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنّه "لدينا فرصة هائلة لقيادة هجوم سياسي ضد إيران، وتلقينا بالأمس دعما من العالم"، وذلك في أعقاب الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق. ولفت إلى "أننا نحتاج إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وفرض عقوبات فعالة ضد إيران".

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