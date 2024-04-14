الراعي: الإمعان عمدًا بعدم انتخاب رئيس للجمهورية يزعزع الميثاق

ذكر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظة قداس الأحد في بكركي، أنّ الإمعان عمدًا بعدم انتخاب رئيس للجمهورية يزعزع الميثاق"، موضحًا أنّ "بغياب رئيس الجمهورية تتفكك العائلة اللبنانية كما هو حاصل".
ولفت إلى أنّ "الوحدة الوطنية تقتضي الابتعاد عن الصراعات عبر عدم انحياز الدولة إلى أيّ من المواقف الدولية، إلا في قضايا العرب الكبرى".
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