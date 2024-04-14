حكومة الأردن أعلنت "التصدي لأجسام طائرة" أثناء الهجوم الإيراني على إسرائيل

أعلنت الحكومة الأردنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية- بترا، أنّه "جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجوائنا ليلة أمس والتصدي لها، للحيلولة دون تعريضها لسلامة مواطنينا والمناطق السكنية والمأهولة للخطر"، وذلك إثر الهجوم الإيراني على إسرائيل ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأشارت إلى أن "شظايا قد سقطت في أماكن متعددة خلال ذلك دون إلحاق اي أضرار معتبرة أو أي إصابات بين المواطنين".

هذا، وحثت الحكومة الأردنية مختلف الجهات على ضبط النفس والتعامل بانضباط ومسؤولية مع التوترات التي تمر بها المنطقة وعدم الانجرار نحو اي تصعيد ستكون له بلا شك مآلات خطيرة.

الحكومة الأردنية: