"طيران الشرق الاوسط" أعلنت إقلاع رحلتي لندن ودبي اليوم

أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط"- الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، "إقلاع رحلتي لندن ودبي اليوم الاحد الواقع فيه 14 نيسان 2024 وفق التالي: من بيروت إلى الرحلة لإقلاع الوصول إلى بيروت من الرحلة الاقلاع الوصول 04:05 21:30 ME202 لندن 20:05 17:00 ME201 لندن من دبي إلى الرحلة الإقلاع الوصول 15:05 12:45 ME431 بيروت".

وجميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات Center Call MEA 629999-01-961 - www.mea.com.lb الالكتروني الشركة موقع أو [email protected]".

وفجر السبت، وعلى إثر الهجوم الإيراني على إسرائيل، أعلنت شركة "​طيران الشرق الأوسط​" - الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة، في بيان، أنّ "نظرًا للتّطوّرات المستجدّة، تمّ تأجيل جميع رحلاتنا الّتي ستنطلق صباح يوم الأحد الواقع في 14/4/2024، إلى مواعيد تحدَّد لاحقًا، باستثناء الرّحلات التّالية الّتي ستقلع من ​مطار بيروت الدولي​ عند السّاعة التّاسعة صباحًا:

- ​باريس​ ME1209

- باريسME211

- ​فرانكفورت​ ME217

- ​روما​ ME231

- دوسلدورف ME247

أمّا باقي الرّحلات، فهي مؤجّلة حاليًّا، وسيتمّ نشرها لاحقًا فور تبلور الأمور".