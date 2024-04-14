فياض: المنطقة تمر في صلب تحولات كبرى تؤشر على حقبة تاريخية جديدة

ذكر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، أنّ "المنطقة تمر في صلب تحولات كبرى تؤشر على حقبة تاريخية جديدة، تقدَّم فيها الصراع نوعياً مع الكيان الغاصب".

كلام فيّاض جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في حسينية بلدة حبوش لعنصره عبد الأمير حلاوي بمشاركة شخصيات وفعاليات ووفد من أهالي بلدة كفركلا.

ولفت فيّاض إلى أنّ "ثمة محور إقليمي ممتد من طهران إلى اليمن إلى العراق فسوريا ولبنان، وصولاً إلى فلسطين، يكيل الضربات إلى الكيان الغاصب، وهو محور يتحرّك على مدى جيو إستراتيجي فائق الأهمية بالمقاييس الدولية سياسيًا وجغرافيًا وبإمكانات بشرية وتسليحية متقدمة وبعقيدة سياسية صارمة ويعتبر القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى التي يجب أن تُقدم في سبيلها التضحيات، وتكرَّس في سبيلها كل الإمكانات والجهود، وإن ذلك لا ينفصل عن خوض معارك السيادة والحرية والإستقلال لشعوب المنطقة دون هزيمة المشروع الصهيوني وكف يد الإستكبار الأميركي عن الهيمنة على مصالحنا الوطنية والتحكم بمصيرنا والتدخل في شؤوننا الداخلية".

وشدد فياض على أنّه "قفز مسار الصراع مع العدو إلى مستويات متقدمة وتغيَّر الزمن فلم يعد هذا العدو قادرًا على العدوان، كما في الماضي، دون أن يدفع ثمنًا باهظًا، وأن ينال العقاب على جرائمه، وأن يشعر في كل لحظة رغم كل هذا الدعم الدولي أن كيانه مهدد وأمنه واستقراره في خطر وأن قدرته على كسب المعارك العسكرية وفرض شروطه السياسية باتت صفرًا وأوهامًا وأحلامًا لا نصيب لها من الواقع".

وعلى المستوى الداخلي، قال فيّاض: "لا مصلحة لبنانية إطلاقًا ولا مصلحة لأحد أن يأخذ البلد إلى مشكلة طائفية أو أن يدفع باتجاه الإحتقان الطائفي"، مضيفًا "في البلد يوجد مشكلة سياسية عميقة لكن المشكلة الطائفية هي عائمة ومفتعلة، وغالبًا ما يتم تغذيتها بالأوهام والمخاوف التي لا أساس لها".

وأوضح فياض "أننا في الداخل اللبناني، ليس لنا أعداء، لأن العداوة تستدعي الصراع، نعم هناك من نختلف معه في ال​سياسة​ إختلافًا جديًا وعميقًا، وهذه الإختلافات يجب أن تعالج بأدوات سياسية وديمقراطية وفي إطار السلم الأهلي الراسخ، لكننا لا نريد صراعًا مع أحد".

وقال: "لقد إختبر اللبنانيون في تاريخهم محطات عديدة قاسية وسوداء، إنحرفت فيها العلاقات بين اللبنانيين عن جادة العيش المشترك، وأدت إلى كوارث لا يزال البلد يعاني من آثارها".