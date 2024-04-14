المستشار الألماني يصل إلى الصين في زيارة رسمية

ياسر رشاد - القاهرة -

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مدينة تشونجتشينج الصينية اليوم الأحد في مستهل زيارة رسمية للصين تستغرق ثلاثة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن شولتس يزور الصين بدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، ويرافقه مجموعة من كبار ممثلي عدد من الشركات الألمانية الشهيرة.

وتعمل أكثر من 5 آلاف شركة ألمانية في الصين التي ظلت أكبر شريك تجاري لألمانيا لسنوات عديدة.

الصين تدعو إلى ضرورة ضبط النفس لمنع المزيد من أعمال التصعيد في المنطقة

دعت الصين الأطراف المعنية إلى ضرورة التحلي بالهدوء وضبط النفس لمنع المزيد من أعمال التصعيد في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأحد إن الصين تعرب عن قلقها العميق إزاء التصعيد الحالي، وتدعو الأطراف المعنية إلى ضرورة التحلي بالهدوء وضبط النفس لمنع المزيد من أعمال التصعيد.. مضيفا "أن الوضع الحالي هو أحدث تداعيات الصراع في غزة، وأنه يجب ألا يكون هناك المزيد من التأخير في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728، ويجب إنهاء الصراع الآن".

وأوضح متحدث "الخارجية الصينية" أن بلاده تدعو المجتمع الدولي، وخاصة الدول ذات النفوذ، إلى لعب دور بناء من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

قطر تدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لنزع فتيل التوتر وخفض التصعيد بالمنطقة

دعت دولة قطر المجتمع الدولي للتحرك العاجل لنزع فتيل التوتر وخفض التصعيد في المنطقة، مناشدة جميع الأطراف بوقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" - عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، كما جددت التزام دولة قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.