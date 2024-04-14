أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، عن تعليق رحلاتها إلى عمّان وبيروت وأربيل وتل أبيب حتى يوم غد الإثنين.
يأتي ذلك على خلفية التطورات التي تشهدها المنطقة، بعد أن شنّ الحرس الثوري الإيراني مساء السبت على مدار 5 ساعات تقريبًا هجومًا عبر المسيّرات والصواريخ من الأراضي الإيرانية على إسرائيل، في ردّ على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.
كانت هذه تفاصيل خبر "لوفتهانزا" الألمانية علّقت رحلاتها إلى عمّان وبيروت وأربيل وتل أبيب حتى الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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