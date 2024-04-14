"طيران الشرق الاوسط": رحلتا الدوحة وأبو ظبي تسيران وفق التوقيت المحدد اليوم

أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط" الخطوط الجوية اللبنانية، أن رحلتيها الى الدوحة و أبو ظبي سوف تسيران وفق التوقيت المحدد اليوم.

في وقت سابق، أكّد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنّ "الأجواء اللبنانية أصبحت مفتوحة لكل شركات الطيران"، موضحًا أنّ "انتظام العمل في مطار بيروت الدولي يعود تدريجيًا"، وذلك بعد توقفه بشكل احترازي جرّاء الهجوم الإيراني على إسرائيل.

ولفت، خلال جولة له من مطار بيروت، إلى أنّ جهاز أمن المطار والأجهزة الأمنية متواجدة من أجل التسهيلات.

وأعلن أنّ بعد الظهر يعود جدول الرحلات إلى طبيعته، موضحًا أنّ شركات الطيران هي المسؤولة عن جدولة رحلاتها.