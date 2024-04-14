اجتماع في بلدية بلاط- جبيل لشرح تطبيق إجراءات العمل والإقامة لغير اللبنانيين

دعا رئيس بلدية بلاط وقرطبون ومستيتا في قضاء جبيل عبدو العتيق، إلى اجتماع عام السابعة مساء اليوم في مقر البلدية، "للتشاور والتنبه والوعي للمخاطر التي تطل برأسها ومحاولات تأجيج الفتن من بينها التعرض لغير اللبنانيين في البلدة".

وذكرت البلدية أنّه "نظرًا للوضع المستجد بعد اغتيال منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل المأسوف على شبابه باسكال سليمان وما أظهرته عائلته من حسن وطني متقدم، وقطعا للطريق أمام أي محاولة للاصطياد في الماء العكرة سيما وان تحركات مشبوهة لتحريك السكين في الجرح بدأت بالظهور، وتحسسا بالمسؤولية في الظرف الدقيق الذي أعقب الجريمة المدانة، ندعو إلى هذا الاجتماع".

وأضافت "البلدية التي هي أبعد ما يكون عن العنصرية، ستحرص على شرح التدابير التي ستتشدد في تطبيقها في ما خص المقيمين والعمال من غير اللبنانيين الذين لا يستوفون شروط العمل والاقامة المحددة في المرسوم الرقم 17561 تاریخ 1964/9/18 وتعديلاته، والتعاميم الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات، وتطلب من الجميع تفهم طبيعة الإجراءات التي ستنفذها الشرطة البلدية في هذا الإطار، مع التمني بعدم المراجعة في كل ما يتصل بالتدابير المشار اليها لأنها تقع ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات لدى البلدية لجهة ضبط التحركات السكانية ضمن النطاق البلدي إسهاما في توفير الأمن والطمأنينة بالتعاون والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية والمراجع القضائية المختصة".

وختمت: "البلدية تشدد على أوسع مشاركة في هذا الاجتماع لأن الجميع معني بتدارك المخاطر والحفاظ على الاستقرار العام".